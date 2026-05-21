2026, 21 мая 08:05

350 котельных в Брянске подготовят к отопительному сезону. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На прошлой недели глава Брянской городской администрации Александр Макаров утвердил план проверки готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций. Ремонт проведут 350 котельных устойчиво, которые подавали тепло в 2686 домов областного центра. А специальные комиссии оценят готовность управляющих компаний, предприятий и организаций к будущей зиме. Они выдадут паспорта готовности на отопительный сезон 2026-2027 годов.