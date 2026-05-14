2026, 14 мая 17:26

Две девушки пострадали в ДТП на трассе в Карачевском районе накануне. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло вечером 13 мая на 7-м км автодороги «Орёл — Брянск — Смоленск — Емельянова» в Карачевском районе. 20-летняя девушка не справилась с управлением автомобиля Renault. Иномарка съехала в кювет и врезалась в дерево.

Девушка-водитель и её 19-летняя пассажирка получили травмы. Их госпитализировали.

Стаж вождения водителя составляет менее двух лет. В обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия разбираются полицейские.