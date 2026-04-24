Победителей муниципального этапа конкурса «Семья года» выбрали в Брянске

2026, 24 апреля 16:46

Победителей муниципального этапа конкурса «Семья года» выбрали в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Итоги муниципального этапа всероссийского конкурса «Семья года – 2026» подвели в Брянской городской администрации. Организационный комитет рассмотрел 19 заявок в пяти номинациях. Каждую семью презентовали сотрудники администраций районов.

«Золотой семьёй» стали супруги Альберт и Марина Малкины. В номинации «Многодетная семья» победили Максим и Юлия Ковтоноговы. Лучшей «Молодой семьей» признали Никиту и Викторию Самойловых. «Хранителями традиций» стали Шангерей и Нина Магомедовы. «Семьёй защитника Отечества» признали Николая и Людмилу Сигаевых.

Награждение победителей муниципального этапа пройдёт 13 мая в Брянском областном драматическом театре. Семьи-победители представят Брянск на региональном этапе.

