Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Люди

Победителей муниципального этапа конкурса «Семья года» выбрали в Брянске

2026, 24 апреля 16:46
Источник фото

Победителей муниципального этапа конкурса «Семья года» выбрали в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.  

 

Итоги муниципального этапа всероссийского конкурса «Семья года – 2026» подвели в Брянской городской администрации. Организационный комитет рассмотрел 19 заявок в пяти номинациях. Каждую семью презентовали сотрудники администраций районов. 

«Золотой семьёй» стали супруги Альберт и Марина Малкины. В номинации «Многодетная семья» победили Максим и Юлия Ковтоноговы. Лучшей «Молодой семьей» признали Никиту и Викторию Самойловых. «Хранителями традиций» стали Шангерей и Нина Магомедовы. «Семьёй защитника Отечества» признали Николая и Людмилу Сигаевых.

Награждение победителей муниципального этапа пройдёт 13 мая в Брянском областном драматическом театре. Семьи-победители представят Брянск на региональном этапе.

 

Возрастные ограничения 0+

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Более 15 миллионов пассажиров перевезли троллейбусы в Брянске в прошлом году
24 апреля 10:19
Более 15 миллионов пассажиров перевезли троллейбусы в Брянске в прошлом году
Шесть ландшафтных пожаров потушили спасатели за день в Брянске
23 апреля 17:48
Шесть ландшафтных пожаров потушили спасатели за день в Брянске
Под Брянском состоялся межрегиональный фестиваль «Под облаками»
21 апреля 18:02
Под Брянском состоялся межрегиональный фестиваль «Под облаками»

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14954) брянск (6921) ДТП (2729) ГИБДД (2274) прокуратура (2091) уголовное дело (2040) Александр Богомаз (1966) суд (1789) авария (1650) мчс (1530) коронавирус (1272) умвд (1062)