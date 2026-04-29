Криминал

2026, 29 апреля 12:55
Кражу 20 тысяч рублей из банкомата раскрыли брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

 

В полицию обратился 46-летний житель Выгоничского района. Мужчина через банкомат хотел внести на счёт 20 тысяч рублей. Он не заметил, что операция не прошла, а купюры остались в приемнике. Лишь позже он понял, что на счёт деньги не пришли. 

Полицейские выяснили, что вскоре к банкомату подошла 40-летняя женщина. Она и забрала чужие деньги. В поле зрения правоохранителей она до этого момента не попадала. Ущерб подозреваемая возместила. 

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Читайте также

Брянский школьник выиграл международный конкурс художественного чтения
29 апреля 13:31
Брянский школьник выиграл международный конкурс художественного чтения
Более трех тысяч – под наблюдением
29 апреля 12:37
Более трех тысяч – под наблюдением
Долгое эхо Чернобыля
29 апреля 12:31
Долгое эхо Чернобыля

