Кражу 20 тысяч рублей из банкомата раскрыли брянские полицейские

2026, 29 апреля 12:55

Кражу 20 тысяч рублей из банкомата раскрыли брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 46-летний житель Выгоничского района. Мужчина через банкомат хотел внести на счёт 20 тысяч рублей. Он не заметил, что операция не прошла, а купюры остались в приемнике. Лишь позже он понял, что на счёт деньги не пришли.

Полицейские выяснили, что вскоре к банкомату подошла 40-летняя женщина. Она и забрала чужие деньги. В поле зрения правоохранителей она до этого момента не попадала. Ущерб подозреваемая возместила.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».