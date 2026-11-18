Суд отправил жительницу Брянска в колонию за убийство сестры

2026, 18 ноября 11:36

Суд отправил жительницу Брянска в колонию на девять с половиной лет за убийство сестры. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Уголовное дело об убийстве рассмотрел накануне Бежицкий районный суд города Брянска. Приговор выслушала ранее судимая 29-летней жительница областного центра.

21 августа между нетрезвом фигуранткой и её сестрой, также находящейся в состоянии алкогольного опьянения, произошёл конфликт на почве ревности к супругу одной из них. Подсудимая 13 раз ударила родственницу кухонным ножом. После она вместе с супругом завернули тело в ковер и вынесли на лестничную площадку. Следы крови они затёрли хлоркой.

Суд приговорил виновную к девяти с половиной годам в колонии общего режима. В законную силу приговор не вступил.