Суд в Брянске отправил в колонию курьера телефонных мошенников

2026, 19 ноября 16:33

Суд в Брянске отправил в колонию молодого жителя Липецка, ставшего курьером у телефонных мошенников. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Советского района города Брянска вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве. На скамье подсудимых оказался 22-летний житель Липецка.

В июне 2026 года телефонные мошенники убедили 76-летнюю пенсионерку в необходимости декларирования сбережений. Фигурант исполнил роль курьера. Он прехал домой к пожилое женщины и получил от неё более 2,3 млн рублей.

После этого молодого человека задержали правоохранители. Деньги изъяли и вернули пенсионерке.

Суд приговорил виновного к полутора годам в колонии и оштрафовал на 50 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.