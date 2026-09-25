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Происшествия

Житель Брянска остался без автомобиля из-за повторного пьяного вождения

2026, 25 сентября 12:48
Житель Брянска остался без автомобиля из-за повторного пьяного вождения
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Житель Брянска остался без автомобиля из-за повторного пьяного вождения. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Суд Советского района города Брянска вынес приговор по уголовному делу о повторном управлении автомобилем водителем в состоянии опьянения. На скамье подсудимых оказался 40-летний житель областного центра. 

Ночью 7 февраля на улице Красноармейской в Брянске фигуранта за рулём автомобиля Opel Insignia Grand Sport остановили сотрудники дорожно-патрульной службы. Мужчина был нетрезв. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное нарушение закона.

Суд приговорил виновного к 240 часам обязательных работ. Кроме того, принадлежащий матери подсудимого автомобиль, на котором фигурант нарушал закон, был конфискован и обращен в доход государства.

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