Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Спорт

Брянские полицейские заняли второе место на турнире по дзюдо

2025, 11 декабря 09:29
Брянские полицейские заняли второе место на турнире по дзюдо
Источник фото

Брянские полицейские заняли второе место на турнире по дзюдо. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В городе Владимире прошёл всероссийский турнир по дзюдо среди сотрудников полиции. Соревнования посвятили памяти Героя России генерал-полковника милиции Ивана Голубева. 

Регион представили девять правоохранителей УМВД России по Брянской области. В общекомандном зачете полицейские заняли второе место, уступив лишь хозяевам соревнований.

В личном первенстве серебряные медали завоевали начальник отделения профессиональной подготовки ОРЛС УМВД России по городу Брянску Станислав Шкрум, старший государственный инспектор МОРЭРиТН УМВД России по Брянской области Никита Типоченков и участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Почепский» Никита Шмаров.

Метки:

Читайте также

118 беспилотников атаковали Брянщину минувшей ночью
11 декабря 11:28
118 беспилотников атаковали Брянщину минувшей ночью
Жителя посёлка Рогнедино суд отправил на работу за пьяное вождение
11 декабря 10:26
Жителя посёлка Рогнедино суд отправил на работу за пьяное вождение
Легковушка и фура столкнулись на брянской трассе
11 декабря 08:33
Легковушка и фура столкнулись на брянской трассе

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13576) брянск (6685) ДТП (2626) ГИБДД (2147) прокуратура (1982) уголовное дело (1927) суд (1774) Александр Богомаз (1722) авария (1612) мчс (1430) коронавирус (1272) умвд (985)