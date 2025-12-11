Брянские полицейские заняли второе место на турнире по дзюдо

2025, 11 декабря 09:29

Брянские полицейские заняли второе место на турнире по дзюдо. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В городе Владимире прошёл всероссийский турнир по дзюдо среди сотрудников полиции. Соревнования посвятили памяти Героя России генерал-полковника милиции Ивана Голубева.

Регион представили девять правоохранителей УМВД России по Брянской области. В общекомандном зачете полицейские заняли второе место, уступив лишь хозяевам соревнований.

В личном первенстве серебряные медали завоевали начальник отделения профессиональной подготовки ОРЛС УМВД России по городу Брянску Станислав Шкрум, старший государственный инспектор МОРЭРиТН УМВД России по Брянской области Никита Типоченков и участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Почепский» Никита Шмаров.