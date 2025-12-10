Свыше 700 генераторов закупили для Брянской области

2025, 10 декабря 18:50

Свыше 700 генераторов закупили для Брянской области на средства из резервного фонда Правительства РФ. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

На средства, выделенные из резервного фонда Правительства Российской Федерации, для Брянской области закупили 738 генератора. 34 из них уже прибыли в регион, а 300 поступят до конца недели. Генераторы установят на объектах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, а также социально значимых объектах в муниципалитетах.

«Одна из важнейших задач на сегодня — обеспечить бесперебойную работу объектов жизнедеятельности Брянской области в зимний период. Для этого необходимо сформировать запас резервной генерации», – подчеркнул Александр Богомаз.