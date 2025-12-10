Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
События

Свыше 700 генераторов закупили для Брянской области

2025, 10 декабря 18:50
Свыше 700 генераторов закупили для Брянской области
Источник фото

Свыше 700 генераторов закупили для Брянской области на средства из резервного фонда Правительства РФ. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз. 

 

На средства, выделенные из резервного фонда Правительства Российской Федерации, для Брянской области закупили 738 генератора. 34 из них уже прибыли в регион, а 300 поступят до конца недели. Генераторы установят на объектах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, а также социально значимых объектах в муниципалитетах.

«Одна из важнейших задач на сегодня — обеспечить бесперебойную работу объектов жизнедеятельности Брянской области в зимний период. Для этого необходимо сформировать запас резервной генерации», – подчеркнул Александр Богомаз.

Метки: ,

Читайте также

Тревожный звонок декабря: как грипп захватывает Брянщину»
10 декабря 17:57
Тревожный звонок декабря: как грипп захватывает Брянщину»
Брянский химический завод отметил юбилей
10 декабря 16:43
Брянский химический завод отметил юбилей
Брянская лыжница дважды стала призёром всероссийских соревнований
10 декабря 16:22
Брянская лыжница дважды стала призёром всероссийских соревнований

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13571) брянск (6685) ДТП (2624) ГИБДД (2145) прокуратура (1981) уголовное дело (1927) суд (1774) Александр Богомаз (1721) авария (1610) мчс (1430) коронавирус (1272) умвд (985)