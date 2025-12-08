На улице Ромашина в Брянске убрали мусор и засыпали смотровые ямы

2025, 08 декабря 18:45

На улице Ромашина в Брянске убрали мусор и засыпали смотровые ямы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На прошлой неделе в Брянске прошла «санитарная пятница». Масштабные работы по уборке организовали на улице Ромашина в Советском районе. На свалку около дома № 34 корпус 1 мэру Александру Макарову пожаловался местный житель.

Уборкой занимались специалисты управления по строительству и развитию территории города Брянска и Управления ЖКХ. Рабочие убрали строительный мусор и засыпали смотровые ямы, оставшиеся после демонтажа незаконных гаражей. Затем грунт выровняли.

Все с улицы Ромашина вывезено три полных грейфера мусора, выровнено более 200 кубометров земли и засыпано 12 смотровых ям.