Брянские полицейские заняли второе место на всероссийском турнире

2026, 25 августа 12:47

Брянские полицейские заняли второе место на всероссийском турнире по служебному двоеборью. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На прошлой неделе в городе Ижевске Удмуртской Республики прошли соревнования по служебному двоеборью Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо». За награды боролись более 190 спортсменов из 34 региональных организаций и три сборные команды ведомств правоохранительного блока. Полицейские состязались в беге на три километра и стрельбе из табельного оружия.

В личном зачете брянские стражи порядка Александр Солдатов и Алексей Голышев выполнили норматив «Мастер спорта России» и «Кандидат в мастера спорта». В командном зачёте сборная региональной организации «Динамо» стала второй.