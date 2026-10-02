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Брянские самбисты привезли три медали с турнира в Рославле

2026, 02 октября 16:39
Брянские самбисты привезли три медали с турнира в Рославле
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Брянские самбисты привезли три медали с турнира в Рославле. Об этом сообщили в городском спорткомитете.  

 

В минувшие выходные в городе Рославле прошли всероссийские соревнования по самбо. Турнир посвятили Дню освобождения Смоленщины в годы Великой Отечественной войне. За награды боролись 152 спортсмена в возрасте от 14 до 16 лет из 24 регионов страны. 

Брянск представили воспитанники спортшколы олимпийского резерва по борьбе. Первое место занял Алексей Лагерев. Серебряным призёром стал Даниил Воронцов. На третью ступень пьедестала почёта поднялся Максим Шатов.

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