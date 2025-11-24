Сейчас в Брянске +18 О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Брянцы завоевали восемь медалей на первенстве и чемпионате ЦФО по пауэрлифтингу

2025, 24 ноября 10:29
Брянцы завоевали восемь медалей на первенстве и чемпионате ЦФО по пауэрлифтингу
В городе Липецк прошли чемпионат и первенство Центрального федерального округа по пауэрлифтингу. В соревнованиях участвовали почти 500 тяжелоатлетов. 

В городе Липецк прошли чемпионат и первенство Центрального федерального округа по пауэрлифтингу. В соревнованиях участвовали почти 500 тяжелоатлетов. 

Брянскую область успешно представили воспитанники регионального отделения пауэрлифтинга России. Мария Гулидова и Кирилл Шумских стали чемпионами ЦФО в жиме. Также первое место заняла Екатерина Цыганкова. Она завоевала золотую медаль в жиме лёжа.  Второй на чемпионате стала Алина Николаенко. А бронзовая медаль досталась Галине Любезной.

На первенстве в жиме и жиме классическом Софья Курочко завоевала серебряную и бронзовую медали. Денис Страхов занял второе место в жиме.

