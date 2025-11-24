Брянцы завоевали восемь медалей на первенстве и чемпионате ЦФО по пауэрлифтингу

2025, 24 ноября 10:29

Брянцы завоевали восемь медалей на первенстве и чемпионате ЦФО по пауэрлифтингу. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Липецк прошли чемпионат и первенство Центрального федерального округа по пауэрлифтингу. В соревнованиях участвовали почти 500 тяжелоатлетов.

Брянскую область успешно представили воспитанники регионального отделения пауэрлифтинга России. Мария Гулидова и Кирилл Шумских стали чемпионами ЦФО в жиме. Также первое место заняла Екатерина Цыганкова. Она завоевала золотую медаль в жиме лёжа. Второй на чемпионате стала Алина Николаенко. А бронзовая медаль досталась Галине Любезной.

На первенстве в жиме и жиме классическом Софья Курочко завоевала серебряную и бронзовую медали. Денис Страхов занял второе место в жиме.