Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Здоровье

Брянские самбисты завоевали четыре медали на турнире в Москве

2026, 24 февраля 11:46
Брянские самбисты завоевали четыре медали на турнире в Москве
Источник фото

Брянские самбисты завоевали четыре медали на турнире в Москве. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

 

23 февраля 2026 года в Москве прошёл турнир по боевому самбо. Соревнования посвятили памяти погибшего при исполнении служебного долга в ходе СВО Данила Корнеева. Во Дворце борьбы имени Ивана Ярыгина собрались самбисты 14 -18 лет. 

Воспитанники спортшколы олимпийского резерва по борьбе города Брянска завоевали четыре награды. Первое место занял Егор Колесников. «Серебро» досталось Илье Волохову. Бронзовые медали завоевали Дмитрий Степин и Артём Головачев.

«Те ребята, которые не выиграли медали, получили бесценный соревновательный опыт», – отметил тренер спортсменов Алексей Гагарин.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Утром во вторник на брянской трассе в ДТП пострадал человек
24 февраля 11:37
Утром во вторник на брянской трассе в ДТП пострадал человек
Брянские бойцы завоевали четыре медали чемпионата России
24 февраля 10:45
Брянские бойцы завоевали четыре медали чемпионата России
Три автомобиля столкнулись на брянской трассе в минувшую пятницу
24 февраля 10:13
Три автомобиля столкнулись на брянской трассе в минувшую пятницу

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14290) брянск (6809) ДТП (2684) ГИБДД (2212) прокуратура (2031) уголовное дело (1997) Александр Богомаз (1850) суд (1785) авария (1639) мчс (1498) коронавирус (1272) умвд (1036)