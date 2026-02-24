Брянские самбисты завоевали четыре медали на турнире в Москве

2026, 24 февраля 11:46

Брянские самбисты завоевали четыре медали на турнире в Москве. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

23 февраля 2026 года в Москве прошёл турнир по боевому самбо. Соревнования посвятили памяти погибшего при исполнении служебного долга в ходе СВО Данила Корнеева. Во Дворце борьбы имени Ивана Ярыгина собрались самбисты 14 -18 лет.

Воспитанники спортшколы олимпийского резерва по борьбе города Брянска завоевали четыре награды. Первое место занял Егор Колесников. «Серебро» досталось Илье Волохову. Бронзовые медали завоевали Дмитрий Степин и Артём Головачев.

«Те ребята, которые не выиграли медали, получили бесценный соревновательный опыт», – отметил тренер спортсменов Алексей Гагарин.