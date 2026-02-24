Утром во вторник на брянской трассе в ДТП пострадал человек

2026, 24 февраля 11:37

Утром во вторник на брянской трассе в ДТП пострадал человек. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Утром 24 февраля в спасательное ведомство поступила информация о дорожно-транспортном происшествии в Навлинском районе. На федеральной трассе М-3, около села Клюковники столкнулись два легковых автомобиля.

В ликвидации последствий аварии участвовали специалисты пожарно-спасательного подразделения государственной противопожарной службы. Спасатели деблокировали пострадавшего из повреждённой машины и передали медикам.