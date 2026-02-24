Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
ДТП

Утром во вторник на брянской трассе в ДТП пострадал человек

2026, 24 февраля 11:37
Утром во вторник на брянской трассе в ДТП пострадал человек
Источник фото

Утром во вторник на брянской трассе в ДТП пострадал человек. Об этом сообщили в региональном МЧС. 

 

Утром 24 февраля в спасательное ведомство поступила информация о дорожно-транспортном происшествии в Навлинском районе. На федеральной трассе М-3, около села Клюковники столкнулись два легковых автомобиля.

В ликвидации последствий аварии участвовали специалисты пожарно-спасательного подразделения государственной противопожарной службы. Спасатели деблокировали пострадавшего из повреждённой машины и передали медикам.

Метки: , , ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Троллейбус и легковушка столкнулись в Брянске в прошлую пятницу
24 февраля 12:00
Троллейбус и легковушка столкнулись в Брянске в прошлую пятницу
Брянские самбисты завоевали четыре медали на турнире в Москве
24 февраля 11:46
Брянские самбисты завоевали четыре медали на турнире в Москве
Брянские бойцы завоевали четыре медали чемпионата России
24 февраля 10:45
Брянские бойцы завоевали четыре медали чемпионата России

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14290) брянск (6809) ДТП (2684) ГИБДД (2212) прокуратура (2031) уголовное дело (1997) Александр Богомаз (1850) суд (1785) авария (1639) мчс (1498) коронавирус (1272) умвд (1036)