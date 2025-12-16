Брянские самбисты завоевали две медали всероссийского турнира

Брянские самбисты завоевали две медали всероссийского турнира. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В минувшие выходные в центре спорта и образования «САМБО-70» в Москва прошли всероссийские соревнования по самбо. Турнир посвятили Дню работника органов безопасности РФ и памяти В.С. Степанова.

Участие в соревнованиях приняли юношей 16-18 лет из разных регионов страны. Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по борьбе успешно представили Брянск.

Второе место занял место Егор Колесников. Бронзовую медаль завоевал Мирослав Сачковский.