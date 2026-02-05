Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
18 человек эвакуировали спасатели из горящей многоэтажки в Брянске

2026, 05 февраля 14:38
18 человек эвакуировали спасатели из горящей многоэтажки в Брянске
18 человек эвакуировали спасатели из горящей многоэтажки в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

Утром 5 февраля в оперативную дежурную смену спасательного ведомства поступила информация о пожаре в Фокинском районе Брянска. На проспекте Московском загорелась квартира в многоэтажном доме. 

На вызов приехали пять единиц пожарной техники. Спасатели эвакуировали из горящего здания 16 человек, в том числе четырёх детей. Также пожарные с помощью спецустройства помогли выбраться из очага двум жильцам.  

Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. В ведомстве сообщили о пострадавших на пожаре людях.  

В причинах ЧП разбираются эксперты. 

