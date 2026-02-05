18 человек эвакуировали спасатели из горящей многоэтажки в Брянске

18 человек эвакуировали спасатели из горящей многоэтажки в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Утром 5 февраля в оперативную дежурную смену спасательного ведомства поступила информация о пожаре в Фокинском районе Брянска. На проспекте Московском загорелась квартира в многоэтажном доме.

На вызов приехали пять единиц пожарной техники. Спасатели эвакуировали из горящего здания 16 человек, в том числе четырёх детей. Также пожарные с помощью спецустройства помогли выбраться из очага двум жильцам.

Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. В ведомстве сообщили о пострадавших на пожаре людях.

В причинах ЧП разбираются эксперты.