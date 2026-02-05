Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Две учительницы пострадали при нападении дронов в Стародубском округе

2026, 05 февраля 09:00
Две учительницы пострадали при нападении дронов в Стародубском округе
Две учительницы пострадали при нападении дронов в Стародубском округе. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

 

Накануне вечером ВСУ напали на село Демьянки Стародубского муниципального округа. Дроны-камикадзе ударили по гражданскому автомобилю. Ранения получили две женщины. Их доставили в больницу.

«Пострадавшие не просто мирные жительницы, это учителя приграничной школы, которые возвращались после проведенных занятий», — уточнил губернатор Александр Богомаз.

Глава региона пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

