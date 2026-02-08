Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Спасатели достали тело мальчика из реки в Брянске

2026, 08 февраля 15:07
Спасатели достали тело мальчика из реки в Брянске
Спасатели достали тело мальчика, провалившегося под лёд на реки в Брянске в январе. Об этом сообщили в региональном МЧС. 

 

В ночь с 7 на 8 февраля в оперативную дежурную смену спасательного ведомства поступила информация от добровольцев. Волонтёры обнаружили тело одного из детей, провалившихся под лёд на реке Десне в Брянске 20 января.

Спасатели подняли из воды поднято тело 9-летнего мальчика. Поиски второго ребёнка продолжаются. 

Следователи назначили судебные экспертизы для установления обстоятельств трагедии.

 

