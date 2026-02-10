Три улицы отремонтируют в Фокинском районе Брянска за 85 миллионов рублей

2026, 10 февраля 09:45

Три улицы отремонтируют в Фокинском районе Брянска за 85 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В план ремонта дорог в 2026 году в Фокинском районе Брянска вошли три улицы. На это выделили почти 85 миллионов 700 тысяч рублей.

Магистрали обновят на улицах Кутузова, Севской ( от ул. 2-я Аллея до ул. Красных Партизан и от ул. Транспортной до д. 5 по ул. Севской), а также по переулку Московскому (от проезда Московского до ж/д станции Брянск-Восточный).

Также в текущем году подрядчик доделает 2-й въезд в посёлок Белые Берега.