Три улицы отремонтируют в Фокинском районе Брянска за 85 миллионов рублей

2026, 10 февраля 09:45
Три улицы отремонтируют в Фокинском районе Брянска за 85 миллионов рублей
Три улицы отремонтируют в  Фокинском районе Брянска за 85 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

В план ремонта дорог в 2026 году в  Фокинском районе Брянска вошли три улицы. На это выделили почти 85 миллионов 700 тысяч рублей.

Магистрали обновят на улицах Кутузова, Севской ( от ул. 2-я Аллея до ул. Красных Партизан и от ул. Транспортной до д. 5 по ул. Севской), а также по переулку Московскому (от проезда Московского до ж/д станции Брянск-Восточный). 

Также в текущем году подрядчик доделает 2-й въезд в посёлок Белые Берега.

