Брянские шахматисты завоевали 16 наград фестиваля «Проходная пешка»

2026, 16 июня 12:13

Брянские шахматисты завоевали 16 наград всероссийского фестиваля «Проходная пешка». Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

12 июня в городе Брянске завершился этап Всероссийского шахматного фестиваля «Проходная пешка» на призы Губернатора Брянской области «Мемориал В.И. Зильберштейна». Во Дворца единоборств имени Артёма Осипенко собрались 84 шахматиста из Брянской, Белгородской, Орловской, Смоленской, Московской и Нижегородской областей, Республики Бурятия и города Москвы. Они состязались в дисциплине «классические шахматы».

Среди юношей до 15 лет вторым стал брянец Кирилл Руденок, а третьим – Дмитрий Чернюк. Среди девушек до 15 лет Светлана Докина завоевала серебряную медаль.

Среди мальчиков до 13 лет брянские спортсмены Матвей Степаненко, Владимир Соколов и Дмитрий Каплицкий заняли весь пьдестал почёта. Василиса Карасева стала бронзовым призёром среди девушек до 13 лет.

В возрастной категории до 11 лет первое место заняла Екатерина Крестниковская, второе – Александр Вайтекунас, а третье – Максим Пыриков.

Среди мальчиков и девочек до 9 лет брянские участники полностью заняли пьедесталы почёта. Награды завоевали Матвей Кацко, Александр Вайтекунас, Алексей Турович, Арина Купреева, Дарья Осипкова и Майя Кривченко.

Победители и призёры награждены кубками, медалями и грамотами департамента физической культуры и спорта Брянской области.