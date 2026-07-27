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Брянца суд отправил в колонию на восемь лет за дачу взятки полицейскому

2026, 27 июля 12:33
Брянца суд отправил в колонию на восемь лет за дачу взятки полицейскому
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Брянца суд отправил в колонию на восемь лет за дачу взятки полицейскому. Об этом сообщили в региональном следственном комитете. 

 

Советский районный суд города Брянска рассмотрел уголовное дело о даче взятки. Приговор выслушал житель областного центра. 

Мужчина обратился к полицейскому с просьбой помочь освободить от уголовной ответственности его родственника. Тот обвинялся в разбойном нападении. Фигурант предложил правоохранителю пять миллионов рублей за незаконные действия. Правоохранитель сообщил о предложении руководству. В январе 2026 года мужчина передал полицейскому два миллиона рублей и был задержан оперативниками.

Суд приговорил виновного к восьми годам в колонии строгого режима. Сумма взятки конфискованы в доход государства.

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