Брянца суд отправил в колонию на восемь лет за дачу взятки полицейскому

2026, 27 июля 12:33

Брянца суд отправил в колонию на восемь лет за дачу взятки полицейскому. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Советский районный суд города Брянска рассмотрел уголовное дело о даче взятки. Приговор выслушал житель областного центра.

Мужчина обратился к полицейскому с просьбой помочь освободить от уголовной ответственности его родственника. Тот обвинялся в разбойном нападении. Фигурант предложил правоохранителю пять миллионов рублей за незаконные действия. Правоохранитель сообщил о предложении руководству. В январе 2026 года мужчина передал полицейскому два миллиона рублей и был задержан оперативниками.

Суд приговорил виновного к восьми годам в колонии строгого режима. Сумма взятки конфискованы в доход государства.