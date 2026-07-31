Почти два километра улицы Куйбышева отремонтировали в Брянске. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.
Ремонт улицы Куйбышева завершился в Бежицком районе города Брянска. Подрядчик обновил почти два километра дороги от улицы 3 го Интернационала до улицы Литейной.
Специалисты обустроили новое двухслойное асфальтобетонное покрытие на проезжей части и отремонтировали тротуары. На участке от улицы Калужской до улицы Молодой Гвардии рабочие построили ливневую канализацию. Также подрядчик установил дополнительные светодиодные фонари.
Около школы № 39 обустроили искусственные неровности. В завершении ремонта рабочие поставили дорожные знаки и нанесли разметка термопластиком со световозвращающими элементами.
Ремонт провели в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».