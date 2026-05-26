Брянская самбистка выиграла памятный турнир в Смоленске

2026, 26 мая 10:42

Брянская самбистка выиграла памятный турнир в Смоленске. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В субботу, 23 мая, в Смоленске состоялся турнир по борьбе самбо. Соревнования посвятили памяти Героя России Владимира Максакова и военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга. Участие в турнире приняли около 300 спортсменов из России и Республики Беларусь.

Брянск успешно представила воспитанница спортивной школы олимпийского резерва по борьбе Карина Мураткалиева. Она завоевала золотую медаль.