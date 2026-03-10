Дело о квартирной краже и хищение деталей к оружию рассмотрел брянский суд

2026, 10 марта 10:33

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о квартирной краже и хищение деталей к огнестрельному оружию. На скамье подсудимых оказался 41-летний житель города Клинцы.

Ночью 5 августа 2018 года в городе Клинцы фигурант вместе с подельником взломали клещами-кусачками металлическую решетку, открыли окно и проникли в жилище. Они похитили одежду, ювелирные изделия, аксессуары на более чем 1,8 млн рублей, а также комплектующие детали к огнестрельному оружию свыше 70 тысяч рублей.

Суд приговорил виновного к семи годам в колонии строгого режима.