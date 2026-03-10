Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Происшествия

Дело о квартирной краже и хищение деталей к оружию рассмотрел брянский суд

2026, 10 марта 10:33
Дело о квартирной краже и хищение деталей к оружию рассмотрел брянский суд
Источник фото

Дело о квартирной краже и хищение деталей к оружию рассмотрел брянский суд. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о квартирной краже и хищение деталей к огнестрельному оружию. На скамье подсудимых оказался 41-летний житель города Клинцы. 

Ночью 5 августа 2018 года в городе Клинцы фигурант вместе с подельником взломали клещами-кусачками металлическую решетку, открыли окно и проникли в жилище. Они похитили одежду, ювелирные изделия, аксессуары на более чем 1,8 млн рублей, а также комплектующие детали к огнестрельному оружию свыше 70 тысяч рублей.

Суд приговорил виновного к семи годам в колонии строгого режима.

Метки: , ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Житель Белой Берёзки ранен при миномётном ударе накануне вечером
10 марта 10:41
Житель Белой Берёзки ранен при миномётном ударе накануне вечером
Брянская делегация «Новых людей» посетила съезд партии в Санкт-Петербурге
10 марта 09:35
Брянская делегация «Новых людей» посетила съезд партии в Санкт-Петербурге
Водитель скутера погиб в ДТП в Сураже накануне
10 марта 09:09
Водитель скутера погиб в ДТП в Сураже накануне

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14424) брянск (6840) ДТП (2695) ГИБДД (2229) прокуратура (2043) уголовное дело (2007) Александр Богомаз (1883) суд (1786) авария (1645) мчс (1502) коронавирус (1272) умвд (1039)