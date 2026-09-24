Брянские спортсмены завоевали четыре медали Кубка России по BMX

2026, 24 сентября 13:11

Брянские спортсмены завоевали четыре медали Кубка России по BMX. Об этом сообщили в региональном профильном департаменте.

В Брянске прошёл четвёртый этап Кубка России по велосипедному спорту BMX. На велодроме Брянского училища олимпийского резерва за награды боролись спортсмены из разных регионов страны.

В дисциплине «хроногонка» среди мужчин первым стал Олег Малюшкин из Брянской области. Он же завоевал серебряную медаль в дисциплине «гонка классик».

В гонке среди женщин бронзовым призёром стала Анастасия Иванова. Также третье место, но среди мужчин, занял Кирилл Солонкин.