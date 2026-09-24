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Брянские спортсмены завоевали четыре медали Кубка России по BMX

2026, 24 сентября 13:11
Брянские спортсмены завоевали четыре медали Кубка России по BMX
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Брянские спортсмены завоевали четыре медали Кубка России по BMX. Об этом сообщили в региональном профильном департаменте. 

 

В Брянске прошёл четвёртый этап Кубка России по велосипедному спорту BMX. На велодроме Брянского училища олимпийского резерва за награды боролись спортсмены из разных регионов страны.

В дисциплине «хроногонка» среди мужчин первым стал Олег Малюшкин из Брянской области. Он же завоевал серебряную медаль в дисциплине «гонка классик». 

В гонке среди женщин бронзовым призёром стала Анастасия Иванова. Также третье место, но среди мужчин, занял Кирилл Солонкин.

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