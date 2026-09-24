Брянские полицейские задержали двух подозреваемых в магазинной краже женщин

2026, 24 сентября 12:15

Брянские полицейские задержали двух подозреваемых в магазинной краже женщин. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники супермаркета в Фокинском районе Брянска обратились в полицию с заявлением о краже товаров. Момент преступления зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Две женщины вынесли из магазина, не оплатив, замороженные полуфабрикаты, мясные продукты, кофе и конфеты. Ущерб составил 7000 рублей.

Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемых. 31-летняя жительница Брянска и её 17-летняя знакомая ранее закон не нарушали. Женщины пояснили, что похищенные продукты успели съесть.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Кроме того, женщине грозит уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.