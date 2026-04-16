Брянские спортсмены завоевали награды первенства России по фитнес-аэробике

2026, 16 апреля 12:12

Брянские спортсмены завоевали награды первенства России по фитнес-аэробике. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

На прошлой неделе в Москве прошли чемпионат и первенство России по фитнес-аэробике в дисциплине «хип-хоп», а также Московский фестиваль физической культуры, спорта и фитнеса «Я выбираю спорт». Во Дворце спорта «Динамо» собрались более 3000 участников из 34 регионов.

Команда Брянской области вышла в финал соревнованиях. В категории «дуэты»в возрастной группе «юноши, девушки» первое место заняла команда «КИП». Бронзовыми призёрами стала команда «БИГ МУД».