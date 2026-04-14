Брянские самбисты завоевали семь медалей на столичном турнире

2026, 14 апреля 13:35
Брянские самбисты завоевали семь медалей на столичном турнире. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

 

11 апреля в Москве прошёл традиционный юношеский турнир по боевому самбо «ZАЩИТНИК». Участие в соревнованиях приняли воспитанники спортшколы олимпийского резерва по борьбе города Брянска.

Первое место заняли Егор Колесников и Иван Лифанов. Серебряными призёрами стали Егор Мягков и Степан Кузнецов. На третью ступень пьедестала почёта поднялись брянцы Александр Трыков, Арсений Кузовин и Даниил Гришин.

