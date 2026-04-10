Брянца ждёт суд за обман 34 граждан с туристическими путёвками

2026, 10 апреля 12:50

Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Советский районный суд города Брянска рассмотрит уголовное дело о мошенничестве и присвоении. Приговор выслушает 40-летний житель областного центра.

По версии следствия, с июня по сентябрь 2024 года фигурант заключил с 34 гражданами договоры на оказание туристических услуг. Он получил от них более 8,4 млн рублей. Но взятые на себя обязательства по бронированию и приобретению путевок он не исполнил. Деньги обвиняемый присвоил.

Кроме того, с 2017 года по 2022 год он обманывал своего знакомого. Под видом займа он получил от него более 1,3 млн рублей. Деньги он похитил и возвращать не планировал.