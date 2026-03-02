Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Происшествия

Охотника из Клинцовского района суд приговорил к исправработам за убийство приятеля

2026, 02 марта 12:38
Охотника из Клинцовского района суд приговорил к исправработам за убийство приятеля
Охотника из Клинцовского района суд приговорил к исправительным работам за случайное убийство приятеля. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

 

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о причинении смерти по неосторожности. На скамье подсудимых оказался 47-летний житель Клинцовского района.

5 января 2026 года во время коллективной охоты мужчина выстрелил косулю из охотничьего карабина, но попал в знакомого. Охотник получил смертельное огнестрельное ранение.

Суд приговорил виновного к году и восьми месяцам исправительных работ и запретил 2 года заниматься охотой. Карабин конфискован в собственность государства. Решение не вступило в законную силу.

