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Брянские студенты заняли весь пьедестал почёта на всероссийских соревнованиях

2026, 11 сентября 16:37
Брянские студенты заняли весь пьедестал почёта на всероссийских соревнованиях
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Брянские студенты заняли весь пьедестал почёта на всероссийских соревнованиях  по борьбе и дзюдо. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.  

 

Во Дворце единоборств имени Артема Осипенко накануне прошёл всероссийский фестиваль единоборств в честь международного дня студенческого спорта. В рамках мероприятия состоялись соревнования среди студенческих команд по борьбе, самбо и дзюдо, мастер-классы от ведущих спортсменов, учебно-тренировочные сборы по самбо, курсы повышения квалификации для участников проектов «Самбо в школу», «Студенческое самбо» и «Самбо в ГТО» и конференция «Выбор сильных».

В соревнованиях среди студенческих команд по спортивной борьбе и дзюдо приняли участие 17 сборных из девяти регионов. Весь пьедестал почёта заняли брянские студенты. 

В соревнованиях по борьбе первым стал Брянский государственный инженерно-технологический университет, вторым – Брянский государственный университет им. И.Г. Петровского, а третьим – Брянское государственное училище (колледж) олимпийского резерва. 

В соревнованиях по дзюдо победу одержали студенты Брянского технического университета. Второе и третье место заняли Брянское училище (колледж) олимпийского резерва и государственный университет им. И.Г. Петровского.

Мастер-класс по самбо для юных спортсменов провёл десятикратный чемпион мира, многократный чемпион и призёр чемпионатов России Артем Осипенко.

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