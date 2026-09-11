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Общество

Первая городская медиастудия открылась в библиотеке Брянска

2026, 11 сентября 15:32
Первая городская медиастудия открылась в библиотеке Брянска
Источник фото

Первая городская медиастудия открылась в библиотеке Брянска. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. 

 

Накануне в Центральной детской библиотеки имени Горького в Брянске торжественно открыли первую городскую медиастудию. Мероприятие посетили директор департамента культуры региона Юрий Сатюков, директор Централизованной системы общедоступных библиотек областного центра Галина Моцар, депутат горсовета Алексей Солонкин и замглавы горадминистрации Александр Гаврилов.

В обновлённом творческом пространстве библиотеки школьники смогут освоить основы журналистики, а также создавать профессиональный фото- и видеоконтент. В студии планируют снимать краеведческие фильмы и выступления детских творческих коллективов, проводить интерактивные семинары. 

Проект реализован благодаря победе во всероссийском конкурсе в рамках национального проекта «Семья».

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