Новые тротуары строят на трёх улицах Бежицкого района Брянска

2026, 11 сентября 10:48

Новые тротуары строят на трёх улицах Бежицкого района Брянска. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В городе Брянске в настоящее время идет капитальный ремонт почти 30 дорог. В Бежицком районе подрядчик обновляет одну из центральных магистралей — улицу Ульянова. Специалисты уложат более двух километров асфальта, а также замостят плиткой тротуары. Ремонт улицы Ульянова обойдётся в почти 112 млн 500 тысяч рублей и завершится в 2027 году.

На улице Молодой Гвардии появятся новые тротуары. В посёлке Октябрьском на улице Добролюбова обновят около 800 метров дороги. Она проходит по частному сектору. Здесь также построят тротуар. На ремонт улицы Добролюбова потратят почти 17 млн рублей.

Новые тротуары строят также на улице Харьковской. В настоящее время рабочие устанавливают бордюры.