Семь человек ранены при атаках ВСУ в Брянской области накануне

2026, 10 сентября 09:05

Семь человек ранены при атаках ВСУ в Брянской области накануне. Об этом в своих соцсетях сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Накануне дрон ВСУ напал на предприятие в Стародубе. Трое сотрудников с травмами попали в больницу.

Также ВСУ нанесли удар по сельскохозяйственному предприятию вблизи села Брахлов в Климовском районе. Ранения получил мужчина.

А в посёлке Белевица Погарского дрон атаковал автозаправочную станцию. Два человека были ранены при взрыве.

На дороге около села Первомайское в Севском районе дрон напал на двигавшийся автобус. Травмы получила женщина.

Всем пострадавшим оказали помощь врачи.