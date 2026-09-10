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Семь человек ранены при атаках ВСУ в Брянской области накануне

2026, 10 сентября 09:05
Семь человек ранены при атаках ВСУ в Брянской области накануне
Источник фото

Семь человек ранены при атаках ВСУ в Брянской области накануне. Об этом в своих соцсетях сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук. 

 

Накануне дрон ВСУ напал на предприятие в Стародубе. Трое сотрудников с травмами попали в больницу. 

Также ВСУ нанесли удар по сельскохозяйственному предприятию вблизи села Брахлов в Климовском районе. Ранения получил мужчина.

А в посёлке Белевица Погарского дрон атаковал автозаправочную станцию. Два человека были ранены при взрыве. 

На дороге около села Первомайское в Севском районе дрон напал на двигавшийся автобус. Травмы получила женщина.

Всем пострадавшим оказали помощь врачи.

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