Семь человек ранены при атаках ВСУ в Брянской области накануне. Об этом в своих соцсетях сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
Накануне дрон ВСУ напал на предприятие в Стародубе. Трое сотрудников с травмами попали в больницу.
Также ВСУ нанесли удар по сельскохозяйственному предприятию вблизи села Брахлов в Климовском районе. Ранения получил мужчина.
А в посёлке Белевица Погарского дрон атаковал автозаправочную станцию. Два человека были ранены при взрыве.
На дороге около села Первомайское в Севском районе дрон напал на двигавшийся автобус. Травмы получила женщина.
Всем пострадавшим оказали помощь врачи.