Трассу «Брянск – Новозыбков» – Погар отремонтируют по нацпроекту в Почепском районе

2026, 16 апреля 12:33
Трассу «Брянск – Новозыбков» – Погар отремонтируют по нацпроекту в Почепском районе. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

 

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году вошла трасса «Брянск – Новозыбков» – Погар в Почепском районе. Подрядчик обновит 6,4 километра дороги.

Специалисты обновят водопропускные трубы, укрепят обочины и уложат новое двухслойное асфальтобетонное покрытие. В завершии ремонта на трассе поставят дорожные знаки и нанесут разметку.

Работы будут проводиться поэтапно. Ремонт завершат в 2027 году.

Дорога является дублёром федеральной трассы А-240 Брянск – Новозыбков – граница с Республикой Беларусь и входит в опорную сеть.

