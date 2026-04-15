Женщина погибла в ДТП на проспекте Героев в Брянске

2026, 15 апреля 13:31

Женщина погибла в ДТП на проспекте Героев в Брянске во вторник. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

Днём 14 апреля на проспекте Героев в Брянске произошла авария. 44-летний мужчина за рулём автомобиля Citroën при перестроении в крайнюю левую полосу столкнулся с Renault. 63-летний водитель вынужденно остановился на проезжей части для устранения неисправности.

85-летняя пассажирка Renault от полученных травм умерла на месте до приезда скорой медицинской помощи. Водитель этой же иномарки попал в больницу с тяжёлыми травмами.

На автомобилиста из Citroën полицейские составили несколько административных материалов.