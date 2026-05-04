Брянские тяжелоатлеты завоевали четыре медали на турнире «Огни Москвы»

2026, 04 мая 08:39
Брянские тяжелоатлеты завоевали четыре медали на турнире «Огни Москвы». Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

В Москве в конце апреля прошёл мастерский турнир «Огни Москвы» по пауэрлифтингу. В троеборье и жиме состязались 49 атлетов из разных регионов.

В троеборье классическом первое место заняла воспитанница спортшколы «Олимп» города Брянска Елена Алиева. Она также выполнила норматив Мастера спорта России.

Золотую медаль в жиме завоевал брянец Павел Белеванцев. Серебряными призёрами стали Юрий Соловьёв и Владислав Пухов.

