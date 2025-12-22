Брянские тяжелоатлеты завоевали четыре «золота» всероссийского турнира

Брянские тяжелоатлеты завоевали четыре «золота» всероссийского турнира. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Москве на прошлой неделе прошли всероссийские соревнования по тяжёлой атлетике «Железная Лига Гераклиона». Участие в турнире приняли свыше 300 спортсменов из разных регионов.

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Сталь» Брянска успешно представили город. В весовой категории 64 кг среди девушек до 17 лет первое место заняла Ирина Жирова. Среди юношей в категории 96 кг золотую медаль завоевал Никита Симонов.

Среди женщин первой стала Александра Паращук. Артём Трошин выступил среди мужчин в весовой категории 109 кг. Он показал результат в 345 кг и завоевал золотую медаль. В абсолютном первенстве среди мужчин Артём Трошин занял третью ступень пьедестала.