Брянские тяжелоатлеты завоевали четыре «золота» всероссийского турнира

2025, 22 декабря 16:17
Брянские тяжелоатлеты завоевали четыре «золота» всероссийского турнира. Об этом сообщили в городском спорткомитете. 

В Москве  на прошлой неделе прошли всероссийские соревнования по тяжёлой атлетике «Железная Лига Гераклиона». Участие в турнире приняли свыше 300 спортсменов из разных регионов. 

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Сталь» Брянска успешно представили город. В весовой категории 64 кг среди девушек до 17 лет первое место заняла Ирина Жирова. Среди юношей в категории 96 кг золотую медаль завоевал Никита Симонов. 

Среди женщин первой стала Александра Паращук. Артём Трошин выступил среди мужчин в весовой категории  109 кг. Он показал результат в 345 кг  и завоевал золотую медаль. В абсолютном первенстве среди мужчин  Артём Трошин занял третью ступень пьедестала.

