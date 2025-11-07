Брянские хоккеисты выиграли матч первенства ЦФО

Хоккеисты СК «Брянск» выиграли матч с воронежской командой на первенстве ЦФО. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Ледовом Дворце «Пересвет» в Брянске прошёл матч первенства Центрального федерального округа по хоккею среди юношей до 18 лет. На своём поле СК «Брянск» встретился с командой «Продимекс» из воронежской Россоши.

Матч завершился с разгромным счётом 8:1. Брянские хоккеисты оказались сильнее гостей.