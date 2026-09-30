Брянский атлет стал третьим на первенстве России по силовому экстриму

2026, 30 сентября 11:51

Брянский атлет стал третьим на первенстве России по силовому экстриму. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В минувшие выходные в городе Кировске Ленинградской области состоялось первенство России по силовому экстриму. В спортивно-зрелищном комплексе выступили 157 атлетов из 28 субъектов России. Они состязались в дисциплинах «многоборье» и «бревно».

В весовой категории до 70 кг среди юниоров выступил брянский спортсмен Данил Рядинский. Атлет завоевал бронзовую медаль.