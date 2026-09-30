Мужчина погиб при атаке дрона по автомобилю в Новозыбковском районе

2026, 30 сентября 09:45

Мужчина погиб при атаке дрона по автомобилю в Новозыбковском районе. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Егор Ковальчук.

30 сентября FPV-дрон напал на движущийся гражданский автомобиль около села Замишево в Новозыбковском районе. Водитель был тяжёло ранен. Мужчина умер по дороге в больницу.

Кроме того, дрон-камикадзе напал на человека в посёлке Климово. Мужчина получил травмы. Ему оказали помощь врачи.

За минувшие сутки подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделения Росгвардии уничтожили над Брянской областью 83 вражеских беспилотных летательных аппарата самолётного типа.