Брянский баскетболист в составе сборной страны победил на международном мультиспортивном турнире

2025, 24 декабря 14:44

Брянский баскетболист в составе сборной страны победил на международном мультиспортивном турнире. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В столице Саудовской Аравии Абу-Даби прошёл международный мультиспортивный турнир «Игры будущего – 2025». Участие в соревнованиях приняли 850 спортсменов из более чем 60 стран.

В дисциплине «Фиджитал баскетбол» выступала российская команда Liga Pro Team. В её состав вошёл игрок брянского клуба «Десна» Михаил Юдов.

В решающем матче команда Liga Pro Team играла с БК «Московский». Встреча закончилась со счётом 29:23. Команда Юдова одержала победу.