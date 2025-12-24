Брянский баскетболист в составе сборной страны победил на международном мультиспортивном турнире. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
В столице Саудовской Аравии Абу-Даби прошёл международный мультиспортивный турнир «Игры будущего – 2025». Участие в соревнованиях приняли 850 спортсменов из более чем 60 стран.
В дисциплине «Фиджитал баскетбол» выступала российская команда Liga Pro Team. В её состав вошёл игрок брянского клуба «Десна» Михаил Юдов.
В решающем матче команда Liga Pro Team играла с БК «Московский». Встреча закончилась со счётом 29:23. Команда Юдова одержала победу.