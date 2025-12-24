Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Спорт

Брянский баскетболист в составе сборной страны победил на международном мультиспортивном турнире

2025, 24 декабря 14:44
Брянский баскетболист в составе сборной страны победил на международном мультиспортивном турнире
Источник фото

Брянский баскетболист в составе сборной страны победил на международном мультиспортивном турнире. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

В столице Саудовской Аравии Абу-Даби прошёл международный мультиспортивный турнир «Игры будущего – 2025». Участие в соревнованиях приняли 850 спортсменов из более чем 60 стран.

В дисциплине «Фиджитал баскетбол» выступала российская команда Liga Pro Team. В её состав вошёл игрок брянского клуба «Десна» Михаил Юдов.

В решающем матче команда Liga Pro Team играла с БК «Московский». Встреча закончилась со счётом 29:23. Команда Юдова одержала победу. 

Метки:

Читайте также

95 лет БГИТУ: как провинциальный вуз стал центром притяжения для студентов со всего мира
24 декабря 18:11
95 лет БГИТУ: как провинциальный вуз стал центром притяжения для студентов со всего мира
Кражу коровы раскрыли стражи порядка в Карачевском районе
24 декабря 17:23
Кражу коровы раскрыли стражи порядка в Карачевском районе
Житель Севска отправился в колонию за избиение 84-летней пенсионерки
24 декабря 15:21
Житель Севска отправился в колонию за избиение 84-летней пенсионерки

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13731) брянск (6708) ДТП (2640) ГИБДД (2161) прокуратура (1993) уголовное дело (1943) суд (1777) Александр Богомаз (1753) авария (1622) мчс (1439) коронавирус (1272) умвд (1000)