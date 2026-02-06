Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Брянский боец ММА представит регион на первенстве России

2026, 06 февраля 18:40
Брянский боец ММА представит регион на первенстве России. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.   

 

В городе Домодедове Московской области прошли чемпионат и первенство Центрального федерального округа по универсальному бою в средствах защиты. За награды боролись более 300 участников из 12 регионов.

Воспитанник отделения ММА Дворца единоборств имени Артема Осипенко Максим Климов успешно представил Брянскую область. Он стал серебряным призёром. 

Брянец завоевал путевку на Первенство России по ММА.

