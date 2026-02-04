Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Более 55 тысяч тонн снега вывезли с начала года из Брянска

2026, 04 февраля 16:28
Более 55 тысяч тонн снега вывезли с начала года из Брянска
Более 55 тысяч тонн снега вывезли с начала года из Брянска. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

 

Коммунальные службы продолжают убирать снег в Брянске после обильных снегопадов. Ежедневно на улицах города работают комбинированные дорожные машины, трактора, грейдеры, погрузчики, а также два роторных снегоочистителя. Один сделан на базе трактора МТЗ, второй – на шасси автомобиля «Урал». 4 февраля  снегоочистители убрали улицу Объездной.

Всего с начала 2026 года специалисты городского дорожного управления вывезли из Брянска  свыше 55 тысяч тонн снега.

