Более 55 тысяч тонн снега вывезли с начала года из Брянска

2026, 04 февраля 16:28

Более 55 тысяч тонн снега вывезли с начала года из Брянска. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Коммунальные службы продолжают убирать снег в Брянске после обильных снегопадов. Ежедневно на улицах города работают комбинированные дорожные машины, трактора, грейдеры, погрузчики, а также два роторных снегоочистителя. Один сделан на базе трактора МТЗ, второй – на шасси автомобиля «Урал». 4 февраля снегоочистители убрали улицу Объездной.

Всего с начала 2026 года специалисты городского дорожного управления вывезли из Брянска свыше 55 тысяч тонн снега.