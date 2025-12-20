Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Брянский пловец завоевал «золото» международных соревнований

2025, 20 декабря 17:47
Брянский пловец завоевал «золото» международных соревнований «Кубок Владимира Сальникова». Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

 

В Санкт-Петербурге прошли международные соревнования по плаванию «Кубок Владимира Сальникова». Участие в турнире приняли более 300 сильнейших спортсменов из России и 15 стран мира.

Регион успешно представили воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Дельфин» Илья Бородин. Он выступил на дистанции 400 метров комплексным плаванием. Брянский пловец показал результат в 4.01,46 секунды. Илья Бородин завоевал золотую медаль.

