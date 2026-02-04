Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
16 дорог отремонтируют в Бежицком районе Брянска

2026, 04 февраля 13:19
16 дорог отремонтируют в Бежицком районе Брянска в 2026 году. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

Главой администрации города Брянска Александр Макаров утвердил перечень объектов, на который в текущем году пройдёт капитальный ремонт. В Бежицком районе обновят 16 дорог на улицах Брянской, Окружной (от ул. Азарова до ул. Донбасской), Литейной (от ул. 50-й Армии до Литейного моста), Добролюбова, Молодой Гвардии (от ул. Вокзальной до ул. Ново-Советской и от ул. 22 Съезда КПСС до ул. Институтской), Донбасской (от ул. Металлургов до ул. Северной),Бежицкой (от ул. Объездной до дома 263), Академика Сахарова, а также Лесной (от ул. Ленина до д.88 по ул. Лесной в поселке Радица-Крыловка), Некрасова и Горького в посёлке Радица-Крыловка. Ремонт обойдётся в более чем 478 млн рублей.

Кроме того, специситы завершат работы на улицах Куйбышева, Гончарова, Маяковского и Камозина. Ремонт на них стартовал в прошлом году.

