Бойцов «БАРС-Брянск» будут обучать в филиале юридического института МВД России

2026, 09 февраля 13:03

Бойцов «БАРС-Брянск» будут обучать в филиале юридического института МВД России. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своих соцсетях.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с начальником Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова Дмитрием Проказиным. Они обсудили концепцию развития брянского филиала вуза.

В Брянске институт открыли в 2024 году на базе специальной средней школы милиции МВД СССР. Вуз выпускает специалистов органов предварительного следствия, уголовного розыска, подразделений по охране общественного порядка МВД РФ и операторов БПЛА. Образование там получают 165 курсантов. Кроме того, в 2025 году переподготовку прошёл 961 сотрудник полиции.

«Брянский филиал уникальный — он единственный из 17 высших образовательных организаций МВД России, где осуществляется подготовка специалистов-взрывотехников для органов внутренних дел и Росгвардии с выдачей Единой книжки взрывника. Принято решение обучать на базе нашего филиала бойцов добровольческой бригады «БАРС-Брянск» и силовых ведомств», – уточнил губернатор Александр Богомаз.