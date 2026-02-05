Брянский тяжелоатлет завоевал «серебро» Кубка России. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
В городе Люберцы Московской области стартовал Кубок России по тяжёлой атлетике. В зале Дворца спорта «Триумф» выступят 232 сильнейших спортсмена. Соревнования – отборочный старт на чемпионат Европы.
На турнире выступил воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Сталь» Иван Усов. В весовой категории 67 кг брянский Мастер спорта завоевал серебряную медаль результатом 125/153/278 кг.
