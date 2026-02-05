Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Здоровье

Брянский тяжелоатлет завоевал «серебро» Кубка России

2026, 05 февраля 10:23
Брянский тяжелоатлет завоевал «серебро» Кубка России
Источник фото

Брянский тяжелоатлет завоевал «серебро» Кубка России. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

В городе Люберцы Московской области стартовал Кубок России по тяжёлой атлетике. В зале Дворца спорта «Триумф» выступят 232 сильнейших спортсмена. Соревнования – отборочный старт на чемпионат Европы.

На турнире выступил воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Сталь» Иван Усов. В весовой категории 67 кг брянский Мастер спорта завоевал серебряную медаль результатом 125/153/278 кг.

 

Возрастные ограничения 6+

Метки:

Читайте также

18-летний брянский студент стал жертвой телефонных аферистов
04 февраля 18:32
18-летний брянский студент стал жертвой телефонных аферистов
«Школу приемных родителей» в Брянске прошли 80 человек в минувшем году
04 февраля 17:43
«Школу приемных родителей» в Брянске прошли 80 человек в минувшем году
Брянские легкоатлеты завоевали три медали Кубка России
04 февраля 16:39
Брянские легкоатлеты завоевали три медали Кубка России

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14087) брянск (6776) ДТП (2668) ГИБДД (2193) прокуратура (2023) уголовное дело (1970) Александр Богомаз (1807) суд (1784) авария (1628) мчс (1483) коронавирус (1272) умвд (1024)