Брянский судомоделист привёз три медали из Минска

2026, 23 июня 09:07

Брянский судомоделист привёз три медали с Международных соревнованиях в Минске. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

На прошлой неделе в городе Минске Республики Беларусь прошли международные соревнования по судомодельному спорту «Навигация-2026». За награды боролись свыше 70 спортсменов из пяти стран.

Брянскую область успешно представил кандидат в мастера спорта Матвей Дюбенюк. В классах скоростных гоночных радиоуправляемых моделей ЭКО мини и ЭКО эксперт он занял первые места. А в классе фигурного вождения радиоуправляемых моделей- копий Ф2-А брянец стал серебряным призёром.